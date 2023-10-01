Умер актер Александр Липов

Ему было 82 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский актер Александр Липов, известный по фильму "Республика ШКИД", умер в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщили в Орловском муниципальном драматическом театре "Русский стиль" им. М. М. Бахтина.

"На 83-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Александрович Липов, более 20 лет проработавший в Орловском муниципальном драматическом театре "Русский стиль" им. М. М. Бахтина", - говорится в сообщении театра.

Александр Липов на протяжении 35 лет работал на киностудии "Ленфильм". Актер озвучил и сдублировал более 400 ролей. В 2000 году он перешел на работу в театр "Русский стиль". Липов известен своими ролями в таких фильмах, как "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега", "Блокада", "Макар-следопыт" и других. Награжден знаком "Почетный кинематографист России".