1 октября, 22:02

Фильм "Неудержимые-4" вновь возглавил кинопрокат в России

Второе место заняла комедия "Иван Семенов: большой поход", а на третьем расположилась "Великая ирония" Вуди Аллена

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Боевик "Неудержимые-4" вновь стал лидером кинопроката в РФ, собрав 51,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 28 сентября по 1 октября.

Фильм режиссера Скотта Во рассказывает об отряде наемников, выполняющих разнообразные задания - от спасения заложников до свержения диктаторов. Роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие.

Российская семейная комедия "Иван Семенов: большой поход" заняла второе место, собрав 28,2 млн рублей. Фильм рассказывает о фантазере Иване Семенове, который хочет помешать своей школьной возлюбленной уехать за границу. В этом Ивану помогает шаман, способный исполнить любые желания. Роли в картине исполнили Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый и другие.

На третьем месте - последний, 50-й фильм Вуди Аллена "Великая ирония", собравший 23,9 млн рублей. В центре сюжета - двое старых друзей, которые заводят романтические отношения. Постепенно это приводит к измене, а затем и к убийству. 

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