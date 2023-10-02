В Бангкоке открылась выставка фотографий "Московский Кремль - сердце России"

Она будет работать до 30 октября

БАНГКОК, 2 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Выставка фотографий объектов Музеев Московского Кремля под названием "Московский Кремль - сердце России" открылась в Бангкоке в торговом центре ICONSIAM.

На выставке представлены виды московского Кремля в разные времена года, находящиеся на его территории памятники архитектуры, такие как Успенский и Благовещенский соборы, Колокольня Ивана Великого и Грановитая палата, а также фотографии экспонатов Оружейной палаты, среди которых - шапка Мономаха, трон Бориса Годунова и ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц.

"В прошлом году сюда приезжала генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, чтобы обсудить с таиландскими друзьями разные идеи относительно выставочной деятельности. Пришла идея организовать эту фотовыставку. Сейчас мы обсуждаем более серьезный проект, реальную выставку коллекций Музеев Московского Кремля. Мы находимся в процессе обсуждения, передали свои предложения, министерство культуры их изучает", - сказал посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Российский дипломат отметил, что главная цель выставки - это познакомить тайцев с Россией. "Вы можете приехать в Россию в любой момент и увидеть все это своими глазами. Тем более, как вы знаете, для посещения России гражданам Таиланда не нужна виза. Есть прямые рейсы, что очень удобно", - добавил он.

Организованная посольством РФ в Таиланде выставка будет проходить до 30 октября. Доступ для всех посетителей бесплатный. В дальнейшем планируется, что фотовыставка "Московский Кремль - сердце России" состоится в городах Чиангмай и Пхукет.