Эрмитаж совместно с музеем Омана планирует создать новую экспозицию

Она появится в музее в декабре

ТАСС, 2 октября. Эрмитаж и Национальный музей Омана планируют создать новую экспозицию в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

"Национальный музей Омана давно и плотно работает с коллегами из нашей страны: сотрудники из Омана приезжают на стажировки в Петербург, а эксперты из Эрмитажа помогают в реставрации оманских коллекций. В декабре планируется создать новую Оманскую экспозицию в Эрмитаже - уверена, ее ждет большой успех", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба.

Министр добавила, что планы культурного сотрудничества двух стран могут быть документально оформлены на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. "Важным этапом в этом процессе станет также участие оманской делегации в Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Директора музеев смогут подписать предметные соглашения и закрепить достигнутые договоренности. Продолжим работу над воплощением совместных планов", - подчеркнула она.

Помимо реализации обменных выставочных проектов, страны договорились о проработке специальной программы в Омане, посвященной 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, развитии сотрудничества по линии студенческих обменов.