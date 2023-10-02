Оркестр Андреева в год 135-летия впервые выступит в Архангельске и Северодвинске

Юбилейные гастроли коллектива в октябре также охватят Ярославль и Вологду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева в год своего 135-летия впервые выступит с концертами в Архангельске и Северодвинске. Юбилейные гастроли коллектива в октябре также охватят Ярославль и Вологду, сообщил на пресс-конференции директор оркестра Сергей Величкин.

"Послезавтра мы отправляемся на гастроли в четыре города - Ярославль, Вологду, Архангельск и Северодвинск. В Архангельске и Северодвинске оркестр выступит впервые. Мы с трепетом ждем этих гастролей", - сказал директор коллектива. Выступления состоятся в рамках федеральной программы "Мы - Россия" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Как отметил художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов, программа концертов будет сюрпризом для публики. Она выстроена таким образом, чтобы показать историю развития оркестра - от первых мелодий, трогательных в своей простоте, до современных достаточно сложных произведений, пояснил он. "Будет и русская классика, и знаменитое "Волшебное озеро" [Анатолия] Лядова", - сказал он. - Для Вологды мы добавили побольше музыки Гаврилина, поскольку он уроженец [этого города]. Это особое приношение для вологодской публики".

5 октября оркестр выступит на сцене Ярославской государственной филармонии, 7 октября - в Вологодском областном колледже искусств. Концерт в Архангельске состоится 9 октября в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова. Гастроли завершатся 10 октября выступлением в Северодвинском драматическом театре.

"Для оркестра поездки, гастроли - это очень важно, <…> мы продолжаем дело Андреева, его заветы. Помимо того, что он возродил русскую балалайку, создал оркестр, он уделял огромное количество времени популяризации. Его ансамбль очень много ездил по городам России, - сказал директор оркестра. - Нам очень важно поделиться своим мастерством с жителями этих городов и показать им настоящее русское искусство".

Государственный академический русский оркестр имени Василия Андреева - первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю - выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Андрееву. Со дня первого выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры. Ныне коллективом руководит народный артист России Дмитрий Хохлов, возглавивший оркестр 37 лет назад, в 1986 году.