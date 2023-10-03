Бурятский театр кукол "Ульгэр" покажет два спектакля и выставку в Монголии

Как сообщила директор театра Баирма Дашидоржиева, гастроли пройдут с 10 по 14 октября

УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" выступит с гастролями в Монголии 10-14 октября. Об этом сообщила ТАСС директор театра Баирма Дашидоржиева.

"Летом этого года мы провели переговоры с Российским центром науки и культуры и заключили меморандум о сотрудничестве в целях организации и проведении гастролей в Улан-Баторе. Наши дружественные гастроли в Монголии пройдут с 10 по 14 октября, мы покажем два спектакля: "Поющая Репкэ" и "Самый лучший папа", - сообщила Дашидоржиева.

По ее словам, трудностей с переводом не возникнет. Первая постановка - это спектакль Эрдэни Жалцанова для малышей, рассказывающий об обитателях огорода, музыку для него написала композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева: песни исполняются на бурятском языке, с разными диалектами, в том числе сонгольским. "Самый лучший папа" создан по мотивам известной сказки Михаила Липскерова "Как волк теленочку мамой был" и мультфильму "Волк и теленок". Режиссер спектакля, премьера которого состоялась в 2021 году, Бат-Улзий Даваасурэн - актриса театра "Ульгэр" родом из Монголии, в 2014 году окончившая Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

"В Монголии мы также откроем выставку "Сказки "Ульгэра". На ней будут представлены работы художников театра: эскизы, иллюстрации, афиши. Завершит мероприятие мастер-класс для детей по изготовлению бумажной и пальчиковой куклы", - добавила Дашидоржиева, напомнив, что последний раз гастроли "Ульгэра" в Монголии были в 2018 году.

Театр "Ульгэр" основан в 1967 году в Улан-Удэ. Это единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат театральной премии России "Золотая маска", лауреат премии правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В репертуаре театра спектакли, в том числе поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.

Между Бурятией и Монголией существуют тесные исторические, социальные и экономические связи. В 2021 году в Бурятии прошли мероприятия в честь 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.