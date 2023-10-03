Гран-при фестиваля "Анимур" в Хабаровске достался режиссеру из Аргентины

Специальный приз жюри получил фильм "Абдукция" Анастасии Бондаренко

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Режиссер Хуан Пабло Зарамелла из Аргентины получил гран-при II международного фестиваля анимационного кино "Анимур", который завершился в Хабаровске, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"По итогам конкурса гран-при фестиваля достался режиссеру Хуану Пабло Зарамелла (Аргентина) за его работу "Пассажир", а специальный приз жюри получил фильм "Абдукция" Анастасии Бондаренко (Россия)", - говорится в сообщении.

Это единственный конкурсный смотр авторской и коммерческой анимации на Дальнем Востоке. За четыре дня фестиваль посетили почти 8 тыс. зрителей, которые посмотрели 269 фильмов из 64 стран, а также побывали на творческих встречах с создателями мультфильмов, мастер-классах и лекциях от профессионалов анимационной индустрии России и Ирана. Всего на конкурс фестиваля было подано 2 108 заявок из 83 стран, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Члены международного жюри отобрали 103 анимационные работы из 24 стран, еще 166 фильмов со всего мира представили во внеконкурсной программе.

Лауреаты и участники

За лучшую режиссуру наградили фильм "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова (Россия). Награду за лучшее художественное решение забрала антиутопия "Жук" Студии 003 (Бразилия). Приз за лучшую анимацию присвоили работе "Сторож" Куан-и Шена (Китай). Жюри также выбрало лучшую студенческую работу - ею стал фильм "Мое солнце" Марии Одинцовой (Россия). Приз за лучший сериал разделили между двумя российскими проектами: "Спина к спине" хабаровской анимационной студии "Мечталет" и работой "Вокруг Вити" Василия Корепанова. Награду оргкомитета фестиваля вручили команде из Кореи за фильм "Пропущенный звонок". А спецприз жюри за юмор получил фильм "Мой Пушкин" Юрия Томилова.

Сообщается, что от дальневосточных авторов на конкурс было подано более 40 заявок. В финал прошли десять участников, чьи работы получили наивысшие оценки. Главный приз, за который предстояло побороться конкурсантам, - 1 млн рублей. Также все финалисты конкурса смогут пройти обучение в акселераторе анимационных проектов Дальнего Востока от анимационной компании "Ярко".

В состав международного жюри вошли представители анимационной индустрии из России, Ирана, Китая и Индии. Возглавил жюри Алексей Рязанцев, генеральный директор компании "Каро Премьер".

"Первоначальная цель фестиваля заключалась в том, чтобы создать условия для обмена опытом и формирования дальневосточного сообщества аниматоров. И, судя по составу участников этого года, это у нас получилось. Что особенно отрадно, в этом году творческие встречи и мастер-классы уже проводили не только наши гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но и местные ребята из студий "Мечталет" и "Зеленые камнеежки", которые представляли свои проекты. <...> С уверенностью можно сказать, что сегодня мы видим результат работы последних двух лет по созданию анимационного кластера в Хабаровском крае", - сказала директор международного фестиваля "Анимур" Александра Дубовская, слова которой приводят в сообщении.