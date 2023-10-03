Международная книжная выставка с участием литераторов из РФ открылась в Душанбе

Литераторы и издатели из России в 2023 году участвуют в мероприятии в качестве почетных гостей

ДУШАНБЕ, 3 октября. /ТАСС/. Международная книжная выставка "Книга Душанбе" открылась в Национальном музее столицы Таджикистана. Литераторы и издатели из России в этом году участвуют в мероприятии в качестве почетных гостей и представили на своем стенде сотни изданий - от учебников до классической литературы и произведений современных писателей.

"Я хочу высказать особую благодарность таджикской стороне за блестящую организацию этой выставки и за приглашение России в качестве почетного гостя. <...> Делегация привезла с собой более 500 книг, в том числе уникальное издание - Анталогия литературы стран Содружества независимых государств. Я думаю, что для всех нас будет большим удовольствием ознакомиться с экспозициями данной выставки, не только России и Таджикистана, но также и представленных дружественных государств", - сказал на церемонии открытии выставки посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

Дипломат отметил, что выставка проводится в рамках Года русского языка, которым объявлен 2023 год в странах СНГ. "Я очень признателен руководству Республики Таджикистан, президенту Эмомали Рахмону за то внимание, которое уделяется укреплению позиций русского языка в Таджикистане", - сказал Григорьев.

От учебника до антологии

Стенд российских издателей и литераторов оказался самым большим на выставке. "Здесь учебники русского языка, пособия по русскому языку как иностранному, методические пособия для преподавания и изучения русского языка. Также в нашей экспозиции три тома Антологии литературы стран СНГ, она издана буквально в течение этого года, туда включены произведения избранных писателей стран Содружества, пишущих на своих национальных языках", - рассказал ТАСС исполнительный директор российской некоммерческой организации "Институт перевода" Евгений Резниченко.

Собеседник агентства отметил, что на стенде представлены книги порядка 30 издательств. "Здесь художественная литература, нон-фикшн, детская литература, альбомы по искусству и истории, памятным местам России, переводы, сказки, классика", - добавил Резниченко.

Писатель и председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов также рассказал, что в Душанбе привезли не только книги, но приехали и авторы, которые на выставке проведут творческие встречи. "Самое главное, что этот культурный, интеллектуальный взаимообмен между Россией и Таджикистаном не ограничивается просто торжественной частью. Моя задача здесь состоит в том, чтобы писатели России и Таджикистана знали друг друга лучше", - сказал Шаргунов журналистам.

Как отметил писатель и главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, подобные мероприятия способствуют налаживанию связей между писателями из стран СНГ и издание планирует публиковать у себя их произведения.

Помимо российских издательств, на выставке также открыли свои стенды издатели из Таджикистана, а также представители Белоруссии, Ирана, Индии, Туркмении, Турции, Узбекистана и других государств. Литература других стран была представлена как на национальных, так и на русском языке.

Лекции и круглые столы

Как сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в Таджикистане, при поддержке которого организовано участие российской делегации, в программу выставки входит не только работа стенда с книгами, но и различные культурные мероприятия за пределами Национального музея. Например, 3 октября планируется проведение мастер-класса с писательницей Аленой Каримовой в школе имени Александра Пушкина, а писатель Максим Замшев прочитает лекцию "Забытые имена русской литературы" в Таджикском национальном университете.

4 октября в университете также пройдет встреча с писателем и литературным критиком Афанасием Мамедовым, а в четверг 5 октября заместитель генерального директора учебно-издательского центра "Златоуст" Николай Голубев проведет методический семинар для педагогов и студентов по современным технологиям преподавания и изучения русского языка.