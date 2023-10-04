Мишустин поздравил коллектив Госфильмофонда с 75-летием со дня основания

Премьер-министр России отметил вклад сотрудников фонда в сохранение национального и мирового культурного наследия

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного фонда кинофильмов (Госфильмофонд) РФ с 75-летием со дня основания киноархива, отметив вклад сотрудников в сохранение национального и мирового культурного наследия.

"Все эти годы в Госфильмофонде работает высокопрофессиональный коллектив, искренне преданный призванию. Своим поистине подвижническим трудом вы вносите весомый вклад в сохранение национального и мирового культурного наследия. Многое делаете для развития отечественного кинематографа", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что в богатейших коллекциях Госфильмофонда хранится история киноискусства: сотни тысяч роликов кинопленки - от немых фильмов братьев Люмьер до современных кинолент, а также плакаты и сценарии. Кроме того, Госфильмофонд, как заметил премьер, - уникальное хранилище и авторитетный научно-исследовательский и реставрационный центр, где созданы специальные условия содержания самых ценных объектов. "Очень важно, что, взяв на вооружение высокие технологии, вы переводите изображение в цифру, воссоздаете уникальные кинохроники и картины. И, конечно, фонд является школой мастерства, где выпускники ВГИК знакомятся с творчеством признанных мэтров, вдохновляются их работами", - говорится в поздравлении председателя правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что благодаря "Иллюзиону" и фестивалю "Белые Столбы" зрители могут наслаждаться шедеврами классиков и увидеть картины молодых режиссеров. Он пожелал коллективу Госфильмофонда удачи, новых достижений и всего наилучшего.

Государственный фонд кинофильмов РФ - федеральное государственное бюджетное учреждение культуры, основной российский киноархив. В 1937 году для хранения негативов игровых фильмов отечественного кинопроизводства в поселке Белые Столбы Московской области было основано Всесоюзное фильмохранилище. 4 октября 1948 года указом Совета министров Всесоюзное фильмохранилище было преобразовано в Госфильмофонд СССР. В 1966 году в Москве в высотном здании на Котельнической набережной начал работу кинотеатр Госфильмофонда - "Иллюзион". В 1992 году произошло переименование Госфильмофонда СССР в Госфильмофонд России. Является одним из крупнейших в мире собраний произведений отечественного и зарубежного киноискусства.