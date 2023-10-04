Проничева заявила, что выставка Николая Рериха сможет стать "блокбастером" Третьяковки

Выставка будет открыта с 10 октября до 10 марта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ретроспектива русского художника Николая Рериха встанет в один ряд масштабными выставочными проектами Третьяковской галереи и станет настоящим "блокбастером" по примеру выставок Верещагина, Серова и других, считает директор галереи Елена Проничева.

"9 октября, в день его рождения, мы открываем большую его ретроспективу. Это очень большой исследовательский научный труд наших сотрудников, большая работа. <…> Этот проект станет не только конкурентноспособным, наоборот, достигнет и станет в ряд тех замечательных, как говорят, блокбастеров Третьяковской галереи, которыми она славится", - сказала Проничева на пресс-конференции приуроченную к открытию выставки "Николай Рерих" в Новой Третьяковке.

По словам директора, в экспозицию вошли около 150 произведений живописи и графики, скульптуры, произведения декоративно- прикладного искусства, костюмы, книги, мемориальные предметы, редкие архивные документы.

Проничева отметила, что к открытию выставки завершился первый этап реставрации задника к легендарным "Половецким пляскам", который Дягилев представил в Париже в 1909 году.

Экспозиция разделена на три части. Ее открывает первая картина Рериха, приобретенная Третьяковым, "Гонец. "Восста род на род". Первая часть проекта рассказывает о русском периоде творчества художника. В основе второй части - колесо сансары, ключевое место там занимает серия картин "Майтрейя". Заключительный раздел выставки знакомит зрителей с работой Рериха в театре. Там можно увидеть эскизы к постановкам "Князь Игорь", "Снегурочка", "Пер Гюнт" и другим.

Выставка будет открыта с 10 октября до 10 марта.