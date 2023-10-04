4 октября, 12:12

В конкурсную программу кинофестиваля "Маяк" вошел новый фильм Алексея Федорченко

Он станет продолжением псевдодокументального цикла режиссера, сообщили организаторы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фильм "Новый Берлин" Алексея Федорченко вошел в конкурсную программу фестиваля "Маяк" в Геленджике. Он станет продолжением псевдодокументального цикла режиссера, сообщили организаторы.

"Новый фильм Алексея Федорченко дополнит конкурсную программу фестиваля актуального российского кино "Маяк". Он пройдет с 5 по 9 октября 2023 года в Геленджике", - говорится в сообщении.

Фильм станет продолжение псевдодокументального цикла Федорченко, куда входят картины "Первые на Луне" и "Большие змеи Улли-Кале". "В наши дни российский режиссер Виктор Шауфлер, студент Школы документального кино Марины Разбежкиной, приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты. Фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей - "Тайна пятисот пропавших девственниц" и "Енотовый город", - рассказали организаторы.

Таким образом, конкурсная программа "Маяка" расширилась до 11 фильмов. 

Теги:
РоссияФедорченко, Алексей Станиславович
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