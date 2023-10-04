В Русском доме в Нью-Дели открылся кинофестиваль к 100-летию со дня рождения Гайдая

В рамках киносмотра зрители увидят картины "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Кинофестиваль по случаю 100-летия со дня рождения знаменитого советского и российского режиссера Леонида Гайдая открылся в Русском доме в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС.

В рамках киносмотра зрители увидят картины "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница". Фильмы будут показаны на русском языке с английскими субтитрами. "Фестиваль к 100-летию Леонида Гайдая - совместная инициатива Русского дома в Индии и кафедры славянских языков Университета Дели. На просмотрах комедий этого выдающегося советского и российского режиссера падали со смеху родители и бабушки с дедушками нынешней индийской молодежи. Ждем всех на просмотрах в октябре", - заявил директор Русского дома Олег Осипов.

"Когда заходит речь о кинематографе нашей страны второй половины ХХ века, все знают: интеллектуальный продукт будет высокого качества", - подчеркнул он.

Индийские зрители остались под впечатлением от просмотра в первый день фестиваля кинокомедии "Бриллиантовая рука", одобрительные возгласы и смех в кинозале не умолкали на протяжении всего фильма. "С удовольствием посмотрел "Бриллиантовую руку" Леонида Гайдая, очень понравился Юрий Никулин, особенно запомнилась его фраза "Я не трус, но я боюсь", - рассказал студент Харшит. Еще один зритель по имени Шубхам отметил "талантливую игру всех актеров фильма". "Бриллиантовая рука" - отличная кинокартина, таких комедий я никогда не видела. Хочу посмотреть другие фильмы режиссера Гайдая", - призналась студентка Делийского университета по имени Варша.