В Петербурге открыли выставку блокадной живописи и графики

На выставке также представлены блокадные открытки и картины современных авторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда открыл выставку "Пронзительные краски блокады". Как поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки и хранитель фонда изобразительных материалов музея Елена Харлашова, практически все экспонаты выставляются впервые, а отдельное место среди живописных работ занимает картина Николая Рутковского "Портрет художницы Л. Ф. Фроловой-Багреевой" 1943 года.

"Здесь практически все выставляется впервые или крайне редко. Например, изумительная работа Николая Рутковского - портрет Фроловой-Багреевой, которая была крупнейшим художником блокадного Ленинграда. На картине запечатлен конкретный момент - лето 1943 года, группа художников только что получила медали "За оборону Ленинграда", - рассказала Харлашова.

По ее словам, это далеко не единственное, что стоит на выставке особенного внимания. Посетители музея смогут впервые увидеть уникальную коллекцию акварелей из цикла блокадного иллюстратора и графика Веры Зенькович "Ленинградский трамвай". Как уточнила куратор, найти и выкупить эти листы из частной коллекции было для музея большой удачей, так как до этого о них не было почти никакой информации. Еще одна премьера - выставка коллекции эскизов к кинофильму "Блокада" 1977 года заслуженного художника РСФСР, художника-постановщика киностудии "Ленфильм" Михаила Иванова. Примечательно, что все восемь представленных работ едва ли попадают под привычное понимание слова "эскиз", ведь каждая представляет собой вполне законченную, детально проработанную картину.

На выставке также представлены блокадные открытки, картины современных авторов, дневник с рисунками Д. П. Бучкина, который встретил блокаду подростком, став художником уже после ее окончания. Объединяет все экспонаты одна идея - показать, что, вопреки представлениям, даже в блокаду Ленинград не становился серым, во всяком случае, в глазах художников.

"Меня очень давно волновала тема блокады в цветовой реализации художника, потому что для подавляющего числа людей блокада воспринимается в сером, черно-белом цветах, как бы сквозь призму хроники. А на самом деле, даже в самые тяжелые дни блокады художники продолжали работать в цвете, продолжали делать Ленинград ярким", - подытожила Харлашова.

Выставка продлится до 28 декабря 2023 года.

О Музее обороны и блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.