Мариинка отметит гала-концертом звезд 240-летие со дня своего основания

Мероприятие пройдет на Новой сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Всемирно известные звезды Мариинского театра примут участие в гала-концерте, посвященном 240-летию со дня основания этого коллектива. Торжество пройдет под управлением художественного руководителя труппы народного артиста России Валерия Гергиева.

"Гала-концерт, приуроченный к 240-летию Мариинского театра, пройдет на Новой сцене Мариинского театра. В праздничном вечере примут участие звезды оперы, балета и симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе театра.

Среди участников праздничного вечера - певцы Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Михаил Петренко, Зинаида Царенко, Альбина Шагимуратова, Владимир Ванеев, Владислав Сулимский, Евгений Никитин, Сергей Скороходов, Юлия Маточкина, Татьяна Сержан, Ариунбаатар Ганбаатар, солисты балета Диана Вишнева, Виктория Терешкина, Оксана Скорик, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Константин Зверев, Мария Ширинкина, Владимир Шкляров, Александр Сергеев, Елена Евсеева.

Из истории театра

Пятое октября - особая дата в жизни Мариинского. Именно в этот день в 1783 году был торжественно открыт Большой (Каменный) театр на Карусельной площади, с которого ведет свою историю Мариинский. Новый театр был построен по проекту Антонио Ринальди.

Большой (Каменный) театр стал одним из важнейших центров культурной жизни столицы. Благодаря возникновению столь масштабной сцены в России начала формироваться собственная оперная и балетная культура. Здесь также выступали итальянская и французская труппы, устраивались вокально-инструментальные концерты и даже шли драматические спектакли.

Со временем некоторые спектакли русской оперной труппы были перенесены на сцену так называемого Театра-цирка, который располагался напротив. Тем временем выступления балетной труппы и итальянской оперы продолжались на сцене Большого (Каменного) театра. Он неоднократно страдал от огня и перестраивался, пламя уничтожило и Театр-цирк. В 1860 году на его месте был открыт Мариинский - здание, которое известно сегодня как историческая сцена Мариинского театра.

Больше четверти века, до 1886 года спектакли проходили в Большом (Каменном) и Мариинском, однако затем балетные постановки были окончательно перенесены на мариинскую сцену, а здание Большого (Каменного) театра было перестроено. С тех пор на этом месте располагается Санкт-Петербургская государственная консерватория.

Репертуар

В этом театре прошло несколько мировых премьер. Среди них - оперы "Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, " "Пиковая дама" и "Орлеанская дева" Петра Чайковского, "Сила судьбы" Джузеппе Верди, балеты "Спящая красавица" Чайковского, "Дочь фараона" Цезаря Пуни, "Баядерка" Людвига Минкуса и множество других.

Фрагменты из спектаклей, и ныне украшающих афишу театра, вошли в программу гала-концерта.

Сегодня Мариинский - это целый комплекс уникальных зданий в Петербурге (три сцены) и два развивающихся филиала во Владивостоке и Владикавказе. Есть планы открытия еще одного филиала Мариинки. Ежегодно театр проводит множество фестивалей, крупнейший из которых - "Звезды белых ночей" - начинается весной и охватывает большую часть лета.