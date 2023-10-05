Музыканты "Русской фортепианной школы" выступят в Дубае в 2024 году

Концерт состоится в январе - феврале, сообщил генеральный продюсер проекта "Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее" Табриз Шахиди

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Музыканты "Русской фортепианной школы" планируют выступить в Дубае в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер проекта "Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее" Табриз Шахиди.

"В январе - феврале 2024 года молодые ребята, являющиеся участниками проекта "Русской фортепианной школы" выступят в Дубае", - рассказал собеседник агентства, а также напомнил, что 23 и 24 октября в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского пройдет третий цикл концертов проекта. В программе прозвучат сочинения Рахманинова, Чайковского, Листа, Шопена, Рамо, Шумана и Скрябина.

С 2024 года в планах проекта расширить географию проводимых концертов и охватить все регионы России.

О проекте

"Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее" -проект компании "Империя Музыки" Табриза Шахиди. В течение года попечительский совет, в состав которого входят деятели российской филармонической сцены, знакомится с творчеством молодых исполнителей для выявления новых талантов. В репертуаре концертов представлены произведения русских и зарубежных композиторов.