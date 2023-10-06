Не только Мавзолей: как Алексей Щусев проектировал храмы и целые города

Алексей Щусев знаменит как автор Мавзолея Ленина, но этим проектом его архитектурное наследие не исчерпывается. Щусев проектировал церкви в Российской империи и за ее пределами, создавал инфраструктуру железнодорожных линий, разрабатывал планы восстановления советских городов в годы Великой Отечественной войны и внес вклад в реставрацию культурных памятников нашей страны. В честь 150-летия со дня рождения Алексея Щусева рассказываем о главных и малоизученных проектах мастера.

Мавзолей за три дня

В январе 1924 года, когда стало известно о внезапной смерти Владимира Ленина, Алексей Щусев — в то время 51-летний академик архитектуры и признанный мастер своего дела — получил задание от правительства: срочно построить Мавзолей вождя. На его возведение дали всего три дня.

"Известно из автобиографии Щусева, что за ним приехали ночью и увезли его в Колонный зал Дома союзов, где происходило экстренное совещание по поводу организации похорон вождя. Ему разрешили взять с собой только рабочие инструменты", — рассказала Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

За одну ночь Щусев придумал первый, деревянный Мавзолей, который просуществовал в течение несколько месяцев. Потом на его месте возвели второй вариант усыпальницы вождя (также из дерева). Гранитный Мавзолей, установленный сегодня на Красной площади, — третий проект архитектора.

Проект третьего Мавзолея В. И. Ленина, 1931 год © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Сложно сказать, почему именно Алексея Щусева выбрали исполнителем этого проекта, ведь до Октябрьской революции он проектировал и восстанавливал православные храмы. То ли дело было в таланте, то ли сыграли роль награды и общественная деятельность. Как бы то ни было, после постройки Мавзолея к архитектору приклеился ярлык любимца Сталина и главного советского зодчего.

Храмовых дел мастер

До революции храмовое зодчество было главным делом Щусева. Все началось, когда 28-летний мастер был назначен архитектором при Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода. У молодого автора быстро проявился собственный почерк: храмовые постройки Щусева отличались смешением контрастных стилей — модерна и древнерусского зодчества. Поэтому архитектуру Щусева часто относят к неорусскому стилю, представители которого тоже черпали вдохновение в древнерусском искусстве и опирались прежде всего на новгородский и псковский стиль IX–XIII веков.

Церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле, 1904 год © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Проектируя церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле по заказу графа Александра Олсуфьева, Щусев объединил домонгольское зодчество и современные архитектурные приемы. Удалось сохранить ростовскую архитектурную традицию XVII века и при этом использовать новые материалы и методы проектирования — железобетон и сводчатые конструкции. Тот же прием Щусев использует при проектировании Марфо-Мариинского монастыря и многих других церквей.

"Щусев понимал ценность национальных мотивов, — говорит Ксения Смирнова, заместитель директора по просветительской деятельности Музея архитектуры имени А.В. Щусева. — Когда он выступал перед студентами-архитекторами, всегда им говорил, что не нужно копировать стиль Москвы и Ленинграда, если есть местные орнаменты, цвета и материалы. Щусев считал, что важно брать за основу национальное и делать его современным".

Проект церкви Святителя Николая в городе Бари (Италия), 1912 год © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Мастер создал порядка пятнадцати церковных проектов, среди которых храмы (архитектор реконструировал древние соборы и строил новые), иконостасы и роспись интерьеров. Троицкий собор Почаевской лавры (Почаев, Украина), ансамбль Марфо-Мариинской обители (Москва), церковь Всемилостивого Спаса (Натальевка, Украина), часовня Святой Анастасии (Псков), храм Святителя Николая (Бари, Италия) — далеко не полный список церквей, построенных по проектам Алексея Щусева.

На перекрестке железнодорожных путей

Один из самых известных проектов Щусева наряду с Мавзолеем — Казанский вокзал на Комсомольской площади в Москве. Казанский вокзал неспроста затмил другие железнодорожные проекты архитектора.

Его сооружение финансировало Общество Московско-Казанской железной дороги, которым тогда руководил Карл фон Мекк, предприниматель и один из первопроходцев железнодорожного проектирования в Российской империи. Заказчик вложил в строительство вокзала большие средства (этот проект должен был демонстрировать процветание железнодорожного общества) и не ограничивал творческую свободу Щусева. В итоге получился яркий комплекс зданий, напоминающий древнерусские палаты. Правда, из-за Октябрьской революции и двух мировых войн строительство сильно затянулось, продлившись 38 лет — с 1911 по 1949 год.

Проект Казанского вокзала в Москве, 1914 год © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

"Щусев понимал, что если он бросит этот гигантский недострой — у этого здания только длина фасадов более 300 метров, — то проект погибнет. Поэтому он остался на стройке и в одно время даже называл себя прорабом, а не архитектором. Он там [на стройке Казанского вокзала] дневал, ночевал, добывал всеми правдами и неправдами материалы", — рассказывает Наталья Шашкова.

Общество Московско-Казанской железной дороги спонсировало и другие, менее известные проекты Щусева — типовые постройки (вокзалов, жилых и хозяйственных зданий, депо и т.д.) для железнодорожных линий Арзамас — Шихраны, Нижний Новгород — Котельнич и Казань — Екатеринбург.

Типовые проекты жилых домов при станциях железнодорожной линии Казань-Екатеринбург, дом для старших служащих, 1914 год © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева и специалист по архитектуре железных дорог Наталья Шашкова рассказала, что с момента запуска первых поездов в Российской империи существовала традиция оформлять железнодорожную линию в едином художественном ключе. Архитектурный ансамбль должен был раскрываться на протяжении десятков километров железной дороги. Поэтому перед Щусевым стояла непростая задача: предложить единое художественное решение для всех построек и при этом уложиться в ограниченный бюджет.

"Стоимость строительства железной дороги фиксировалась уставом и рассчитывалась на версту. Архитектор работал в жесточайших рамках. В таких условиях достичь высокого художественного результата было нелегко, но Щусеву это удалось", — говорит Наталья Шашкова.

Щусев продемонстрировал широкий диапазон стилей, которыми он владел. Постройки на линии Арзамас — Шихраны и Нижний Новгород — Котельнич были выполнены в стиле позднего классицизма — к нему отсылали охристые стены и белые ордерные детали фасадов. А линия Казань — Екатеринбург была оформлена в стиле барокко. Постройка инфраструктурных сооружений для железнодорожных линий затянулась из-за революции и Гражданской войны и продлилась с 1914 по 1927 год.

"Очень интересно и ценно, что в то время находили мастеров и денежные средства, чтобы исполнить, например, лепной декор на фасадах, — рассуждает Наталья Шашкова. — Сейчас не хватает ресурсов даже просто сохранить и отреставрировать, а в те, казалось бы, страшные годы архитектурная культура была так высока".



Вокзалы авторства Щусева сохранились на станциях Керженец (линия Нижний Новгород — Котельнич), Сергач (линия Арзамас — Шихраны), Красноуфимск, Кизнер и Можга (линия Казань — Екатеринбург) — постройки являются объектами культурного наследия регионального значения. Остальные сооружения утрачены.

Вторая жизнь городов и памятников

Истра стала первым советским городом, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков. В течение двух недель в ноябре-декабре 1941 года она находилась в оккупации и за это время была полностью разрушена. Ново-Иерусалимский монастырь, архитектурный памятник XVII века, лежал в руинах. Как только враг был изгнан из города, Щусев выехал на место.

"Щусев распоряжается максимально срочно приступить к фиксации всех обломков монастыря, потому что при отступлении немецкие войска точечно взорвали несущие столбы собора, рухнул шатер, была разрушена колокольня. У него [Алексея Щусева] даже есть акварель, которую он написал там на месте, изображающую руины Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря", — рассказала Ксения Смирнова.

Щусев сразу взялся за восстановление монастыря: написал распоряжение о начале разбора завалов, в том числе сбора обломков изразцов и других мелких деталей, которые невозможно было бы сохранить по-другому в условиях военного времени.

Проект реставрации Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, 1943 год © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

"Он проявил себя тут не только как архитектор, но и как реставратор, как искусствовед, историк, специалист, глубоко разбирающийся в древней архитектуре", — продолжила Ксения Смирнова.

Это был сложный проект, его воплощение растянулось на десятилетия. Точка была поставлена уже в наше время: в 2000-х установили колокольню, и сейчас Ново-Иерусалимский монастырь открыт для посетителей.

Кроме проекта по реконструкции монастыря Щусев предложил и план восстановления города Истры, но он не был реализован. Та же участь постигла и другие проекты архитектора по восстановлению городов — Сталинграда, Кишинева, Туапсе. В условиях послевоенной разрухи воплотить в жизнь эти проекты было невозможно — они были дорогостоящими, а люди нуждались в жилье здесь и сейчас. Быстро и повсеместно восстанавливать города по всей стране можно только путем индустриального жилищного строительства.

Проект восстановления и реконструкции Великого Новгорода, 1943-1947 годы © Пресс-служба Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Счастливое исключение — проект по реконструкции Великого Новгорода. Щусев понимал, что новгородцы в первую очередь нуждаются в жилье, но при этом старался сохранить исторический облик города. Новые дома проектировались не выше двух-трех этажей, внешне они были стилизованы под древнерусскую архитектуру (например, средневековые палаты) и памятники эпохи классицизма конца XVIII — начала XIX века. Дома образовывали по замыслу Щусева приятные зеленые кварталы с общественными зонами, местами для прогулок и отдыха. До войны храмы были огорожены деревянными заборами и другими сооружениями, Щусев предложил убрать весь лишний мусор и разбить вокруг лужайки. Современный план Новгорода сохраняет планировку, предложенную в середине прошлого века.

"Сегодня мы едем в Новгород, чтобы прочувствовать средневековый дух, который Щусев хотел сохранить, и в итоге ему это удалось, несмотря на то что он умер задолго до того, как его план был реализован", — отметила Ксения Смирнова.

Увидеть оригинальные эскизы Алексея Щусева и узнать больше о других проектах мастера можно на выставке "Алексей Щусев. 150" (18+) к юбилею архитектора, которая проходит в Музее архитектуры имени А.В. Щусева до 21 января 2024 года.

Анастасия Околита