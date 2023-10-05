В РЭМ открыли выставку о русской крестьянской культуре "глазами хлеба"

На выставке представлены около 250 памятников традиционной культуры XIX-XX веков из коллекций музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Выставка "Путь хлеба", предлагающая необычный взгляд на русскую крестьянскую культуру - "с точки зрения хлеба", открылась в Российском этнографическом музее. Экспозиция посвящена традиционным практикам, связанным с выращиванием, переработкой, хранением, приготовлением и потреблением хлеба, которые во многом определяют облик культуры русского этноса, сообщила пресс-служба музея.

"На протяжении столетий специфика обработки злаковых культур, их взращивания и возделывания определяла образ жизни русского человека, экономику крестьянского хозяйства. <…> В самом широком плане она составляла ценностное ядро русской традиционной культуры, определяла русский национальный характер. Отцы-основатели нашего музея, решавшие сложную задачу по созданию этнического портрета каждого из народов, населявших Российскую империю, неслучайно при формировании фонда русских памятников огромное внимание уделяли предметам, которые фиксировали опыт русских по возделыванию почвы и их отношение к хлебу", - приводит пресс-служба слова заместителя директора по научной работе, научно-экспозиционной деятельности и подготовке научных кадров Елены Герасименко.

На выставке демонстрируется около 250 памятников традиционной культуры XIX-XX веков из коллекций музея. В числе экспонатов посетители смогут увидеть орудия труда, столовую, печную и кухонную утварь, мебель, предметы убранства интерьера, одежду, орудия возделывания земли, жатвы и обработки зерновых, культовые предметы, а также исторические фотографии.

"Выставка "Путь хлеба" не относится к числу выставок о кулинарных практиках разных народов. Скорее, это попытка представить крестьянскую культуру как результат сложных, долговременных взаимоотношений человека и хлеба. "Потребности" небольшого зернышка оказались решающими в процессе формирования деревенской культуры: они стали диктовать, где человеку селиться, какие хозяйственные постройки возводить, из чего мастерить орудия и утварь и даже как планировать свое время в будни и праздники", - отметил куратор выставки, заведующий отделом этнографии русского народа Дмитрий Баранов.

Концептуальной основой выставки послужила написанная полтора века назад книга этнографа-писателя Сергея Максимова "Куль хлеба и его похождения", предлагающая этнографическое описание крестьянской культуры "глазами хлеба". В ней не столько показана выдающаяся роль этого продукта в жизни людей, сколько представлен "взгляд на хлеб как живую и активную сущность, чьи привычки, прихоти, дружеские или враждебные связи, обусловленные свойствами хлеба как растения и как продукта, полностью определяют бытие русского крестьянина", отметили в музее.

"Путь хлеба - это жизненный путь, начальная и конечная точка которого известны. А наша выставка посвящена как раз тому, что происходит во время этого пути", - подчеркнул куратор. Выставка будет доступна для посещения до 17 марта 2024 года.