В Геленджике стартовал кинофестиваль "Маяк"

По мнению организаторов фестиваля, город имеет перспективы стать новой точкой притяжения кинематографистов

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября. /ТАСС/. Фильмом-открытием фестиваля "Маяк" стала картина Михаила Местецкого "Год рождения", в которой Юрий Борисов сыграл безбашенного панк-музыканта. В прокат фильм выйдет 9 ноября, передает корреспондент ТАСС.

События фильма происходят в вымышленном городе Металлогорск (съемки проходили в Мурманске). Главный герой Филипп (Эльдар Калимулин) очень увлечен давно распавшейся местной панк-группой "Яичный свет" - ведет о них подкаст и даже организовал дома фанатский музей. Но когда он влюбляется в Марину (Анастасия Талызина), перед ним встает серьезный выбор - "Яичный свет" или взрослая жизнь. По словам режиссера, ему хотелось сделать фильм об "одиноких чудиках, имеющих шанс переломить удушливую реальность".

Местецкий рассказал ТАСС, что Борисов был выбран на роль без кастинга, и стало большим удивлением, что актер умеет петь. В фильме он сам исполняет панк-хиты. "Юра Борисов потрясающий, гениальный актер. На роль этого панка 90-х мы утвердили его вообще без всяких проб. Удивлением стало то, что он пришел и запел. И это оказалось просто самое потрясающее панковское исполнение, которое я слышал в жизни. Так что он песни поет у нас своим голосом", - рассказал Местецкий ТАСС.

По словам режиссера, Калимулин самым первым прошел кастинг, но было принято решение посмотреть других кандидатов.

"Я подумал, что надо посмотреть еще миллион актеров. Это же хороший тон. Я посмотрел миллион актеров, самых лучших, талантливых, прекрасных, но потом все равно вернулся к Эльдару", - поделился он.

О фестивале

Продюсер фестиваля Антон Малышев не исключил, что фестиваль станет ежегодным, но обсуждаться этот вопрос будет позже. "Он называется у нас пилотным, потому что надо понять, во-первых, что мы делаем правильно, что нет, во-вторых, насколько он интересен, важен и нужен отрасли сейчас", - сказал он ТАСС.

Площадкой фестиваля стал "Метрополь гранд отель". По мнению организаторов, Геленджик имеет перспективы стать новой точкой притяжения кинематографистов. Программный директор "Маяка" Стас Тыркин рассказал, что создатели фестиваля пришли к нему с двумя просьбами - сделать честный фестиваль и "чтобы через три года было как Каннах".

В ближайшие дни зрители и гости фестиваля смогут увидеть еще десять картин. Фильмы "Длительные свидания" Георгия Лялина об одиноком священнике, "Контакты" Дмитрия Моисеева о визите пришельцев в русскую провинцию, "Королевство" Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома, драму Семена Серзсина "Рыжий" о поэте Борисе Рыжем, а также картины "Невидимый мой" Антона Бильжо, "Фрау" Любови Мульменко с Лизой Янковской в главной роли, новый фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума", ленты Вениамина Илясова "Эра" и Анны Кузнецовой "Каникулы", а также новая работа Алексея Федорченко "Новый Берлин".

В жюри "Маяка" создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", как рассказали организаторы на церемонии открытия.

Кинофестиваль "Маяк" продлится до 9 октября. Организатором кинофестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он начал свою работу в 2019 году и был учрежден Романом Абрамовичем. Фонд поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.