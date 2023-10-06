В Москве состоится открытие музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает"

Смотр продлится до 16 декабря

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Открытие XII Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" состоится 6 октября в Московском международном Доме музыки (ММДМ). В смотре, который продлится по 16 декабря, примут участие артисты Хибла Герзмава, Екатерина Мечетина и другие, сообщила пресс-служба Национального филармонического оркестра России (НФОР).

"На открытии фестиваля маэстро (Спиваков) представит одну из самых популярных программ НФОР - "Уголок Франции", - говорится в сообщении. - Французскую линию продолжит вечер 27 октября в зале "Зарядье", где прозвучат популярные оркестровые миниатюры Габриэля Форе и Клода Дебюсси и виртуозный опус Франсиса Пуленка - Концерт для двух фортепиано с оркестром, в котором будут солировать заслуженная артистка России Екатерина Мечетина и лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский".

В пресс-службе рассказали, что основой программы 15 октября станут романсы Сергея Рахманинова в аранжировках для голоса с оркестром, также в концерте прозвучат сочинения Петра Чайковского, Белы Бартока и Луиджи Боккерини. "17 ноября Владимир Спиваков будет не только дирижировать "Виртуозами" (оркестр "Виртуозы Москвы"), но и играть на скрипке в дуэте с Алексеем Лундиным, в сопровождении оркестра он исполнит Двойной концерт Иоганна Себастьяна Баха", - отметили в пресс-службе.

На фестивале публика также услышит Первый фортепианный концерт Фредерика Шопена и Четвертую симфонию Франца Шуберта. Смотр завершится двумя оперными гала-концертами. Так, 2 декабря в зале "Зарядье" выступят солисты Государственного академического Большого театра Екатерина Морозова и Игорь Головатенко и солистка театра "Новая опера" Юлия Меннибаева. На закрытии фестиваля 16 декабря в ММДМ со Спиваковым и НФОР на сцену выйдет народная артистка России Хибла Герзмава.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит с 2001 года.