Московский театр классического балета выступит в Новосибирске впервые за 10 лет

В программу вошли спектакли "Дон Кихот", "Сотворение мира" и "Дама с камелиями"

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (ГАТКБ) из Москвы в рамках программы Минкультуры "Большие гастроли" представит свои постановки в Новосибирске впервые за 10 лет. В программу вошли спектакли "Дон Кихот", "Сотворение мира" и "Дама с камелиями", рассказал на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

"Отдельным ярким пунктом культурной программы этой осени у нас будет гастрольный тур Академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева, который стартует уже сегодня, 6 октября. В последний раз [театр] был в Новосибирске 10 лет назад. <…> Будут представлены три спектакля: сегодня будет "Дон Кихот", завтра - "Сотворение мира" и 6, 7 и 8 числа - "Дама с камелиями", - сказал Зимняков.

Управляющий творческим коллективом ГАТКБ Сергей Белорыбкин отметил, что "Сотворение мира" на музыку Андрея Петрова и "Дама с камелиями" на музыку Джузеппе Верди из оперы "Травиата" в обработке Павла Сальникова - авторские спектакли театра. Постановки представят на площадке "Дворца культуры железнодорожников" (ДКЖ) в рамках программы Минкультуры РФ "Большие гастроли". После Новосибирска в планах ГАТКБ - выступить в Нижнем Новгороде.