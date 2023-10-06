Германа-младшего и актеров "Воздуха" ждут в качестве гостей на фестивале в Токио

На Токийском кинофестивале пройдет мировая премьера картины

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Режиссер фильма "Воздух" Алексей Герман - младший и актеры, сыгравшие в картине, ожидаются в качестве гостей на Токийском международном кинофестивале, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили организаторы смотра, в конкурсную программу которого вошел этот фильм.

Среди актеров, сыгравших в "Воздухе", в Токио ожидаются Елена Лядова, Аглая Тарасова и Анна Исаева. На Токийском кинофестивале пройдет мировая премьера картины, показы запланированы на 26, 28 и 30 октября.

Сюжет строится вокруг подразделения юных летчиц, которые прибывают в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. В фильме также снялись Сергей Безруков, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

Международный кинофестиваль в Токио ежегодно проводится с 1985 года. Это крупнейший кинофестиваль в Азии. В этом году смотр откроется показом совместного немецко-японского фильма "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023) немецкого режиссера Вима Вендерса о поиске красоты в повседневном мире. Картина, азиатская премьера которой состоится на фестивале в Токио, рассказывает историю жизни уборщика туалетов в столице Японии. Он увлекается музыкой и книгами, а в свободное время фотографирует деревья.

Закроет фестиваль "Годзилла -1.0" (Godzilla: Minus One, 2023) японца Такаси Ямадзаки о нападении Годзиллы на послевоенную Японию.

Помимо "Воздуха" в конкурсную программу вошли еще 14 фильмов. Обладатель Гран-при будет объявлен 1 ноября.