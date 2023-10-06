В Пскове фестиваль "Другое искусство" открылся инклюзивным спектаклем с актерами из Москвы

Гости фестиваля смогут посетить выставки, мастер-классы по изобразительному и театральному искусству, хореографии, вокалу, жестовому пению и библиотечному делу

ПСКОВ, 6 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Другое искусство" для людей с особенностями развития открылся в пятницу вечером в Пскове в большом концертном зале областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона. Псковским зрителям впервые представили эстрадный спектакль "Time of my life", созданный труппой глухих и слабослышащих актеров из московской государственной специализированной академии искусств, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня в Пскове состоялось открытие нашего уникального Всероссийского фестиваля "Другое искусство", в нем участвуют коллективы и проекты из Санкт-Петербурга, Пскова, Москвы, Калининграда. Уникальность этого года в том, что зрителям впервые представили эстрадный спектакль "Time of my life". Это особая постановка, так как в ней задействованы профессиональные актеры. При этом нужно понимать, что все они - глухие и слабослышащие. Они являются выпускниками Российской государственной специализированной академии искусств города Москвы. Эта постановка представлена впервые, на премьеру в Пскове собрались жители и гости города. Показ спектакля прошел при аншлаге", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что спектакль представляет собой сочетание акробатических элементов и пантомимы. "Кроме того, актеры продемонстрировали виртуозные манипуляции с различными предметами, начиная от поролоновой палки до металлической бочки. Все это говорит и о высоком таланте исполнителей, и о нестандартном, креативном подходе режиссера-постановщика спектакля Екатерины Мигицко", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, фестиваль будет проходить в Пскове на протяжении трех дней. Гости фестиваля смогут посетить выставки, мастер-классы по изобразительному и театральному искусству, хореографии, вокалу, жестовому пению и библиотечному делу. Кроме того, в программе фестиваля - творческие встречи и инклюзивные спектакли. Этот фестиваль проводится в регионе с 2016 года.

"В рамках фестиваля мы организовали работу выставки декоративно-прикладного искусства "Ищите свет внутри себя" членов псковского регионального отделения "Всероссийского общества глухих", она проводится с сурдопереводом. Еще одна уникальная выставка: "Вот тебе моя рука", которая представляет собой результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: псковского Центра лечебной педагогики и школы "Рурталь" из Германии", - рассказала собеседница агентства.