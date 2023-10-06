Лента "Тропа" победила в конкурсе игрового кино на фестивале "Евразийский мост"

Режиссером выступил Михаил Кулунаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Российская лента "Тропа" режиссера Михаила Кулунакова стала победителем конкурса игрового кино на VII Международном кинофестивале "Евразийский мост", завершившемся в пятницу в Ялте. Всего за пять дней фестиваля, открывшегося 2 октября, зрителям показали более 30 картин из 17 стран, сообщили журналистам в пресс-службе кинофестиваля.

"Кинофестиваль "Евразийский мост" подвел итоги. Победителем конкурса игрового кино стала российская лента "Тропа" режиссера Михаила Кулунакова, лучшей в конкурсе документального кино была признана иранская картина "Матушка Махмал" Амирхуссейна Халилзаде. Всего в конкурсной программе фестиваля было представлено восемь игровых и восемь документальных фильмов, за пять дней зрителям показали более 30 картин из 17 стран", - говорится в сообщении.

Лента "Тропа" рассказывает об истории отношений живущей в долине семьи, где муж одержим идеей прорубить тропу через горы. "Мы два часа обсуждали с коллегами это решение, было непросто, у нас были разные мнения по поводу этой награды, но в награждениях всегда есть своя драматургия, и в итоге победил фильм "Тропа", - цитирует пресс-служба председателя жюри Ивана Болотникова. Главная героиня иранской ленты "Матушка Махмал" режиссера Халилзаде живет в деревне, расположенной у подножья Загроских гор. Много лет назад она была вынуждена продать землю своего отца, которая была ей очень дорога, чтобы спасти своего сына от смерти.

Награда за лучшую режиссерскую работу была присуждена режиссеру Ненаду Павловичу за фильм "След зверя" (Сербия), специального упоминания жюри удостоен фильм "Туман" режиссера Наталии Гугуевой из России. Диплом жюри "За визуальное решение" получила картина "Ада" Станислава Светлова (Россия). Специального упоминания жюри "За красоту и гармонию в кадре" был удостоен фильм "В храме Шаолинь" режиссера Сунь Хунюнь (Китай). Диплом жюри "За раскрытие творчества Марлена Хуциева" достался картине "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев" российского режиссера Андрея Истратова.

Фестиваль "Евразийский мост" проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей. Поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры РФ, правительство Республики Крым, Министерство культуры Республики Крым.