В Архангельске недели музыки открылись арт-музыкальным проектом о Севере

В рамках фестиваля также пройдет финал конкурса для молодых исполнителей современной музыки Arkhangelsk Music Search

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль Arkhangelsk Music Weeks (Недели музыки) открылся в Архангельске художественно-музыкальным проектом "Земли Севера споются". В Кирхе его представляют неофолк-группа "Снеги", эмбиент-проект "Кехта" и 15 местных художников. Эмбиент - это стиль электронной музыки, в основе которого модуляции звукового тембра, музыка призвана подчеркнуть загадочную атмосферу происходящего. "Земли Севера споются" - победитель конкурса Arkhangelsk Music Grant.

Arkhangelsk Music Grant - это совместный проект Поморской филармонии и Фонда культуры Архангельской области. Местные артисты и творческие команды подают на конкурс свои проекты. Обязательной составляющей проекта является музыка (музыка плюс кино, театр, выставка и т. д.). Потом участники защищают свои проекты перед жюри, и победитель получает финансовую поддержку мероприятия и возможность представить его в рамках Arkhangelsk Music Weeks. После этого проект можно при желании повторять на других площадках, делать его продолжение.

На выставке в Камерном зале представлены живопись, фотография, коллажи и другие художественные работы в разных техниках: акварелью, акрилом, маркерами, карандашами. "Наши участники - это музыканты, художники, фотографы, для которых Север - родина и источник творческого вдохновения", - сказали ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Программа фестиваля

В этом году фестиваль Arkhangelsk Music Weeks проходит с 6 октября по 3 ноября. В выходные в Архангельске состоится музыкальный спектакль "Мой Бах", это история любви, рассказанная актрисой Лизой Арзамасовой, автором проекта Петром Главатских (маримба) и Алексеем Шевченко (орган, клавесин). Квинтет из Мурманска Art Cinema исполнит музыку из фильмов "Завтрак у Тиффани", "Шербурские зонтики", "Вестсайдская история" и других.

В проекте "Заклинание змей" артисты Поморской филармонии и Илья Логинов соединят поэзию Рильке с музыкой Баха, Бородина и Боззы. Композитор-неоклассик Илья Бешевли (Москва) исполнит саундтреки к северному сиянию, наступлению зимы, искрам ночного костра и первым после захода солнца звездам на небе. Программа "Любование кленом" познакомит слушателей с японской музыкой и инструментами.

Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург) и Renaissance-квартет (Москва) исполнят сочинения Шостаковича, Десятникова и Шнитке в программе "Отзвуки театра". Актер Вениамин Смехов будет читать стихи любимых поэтов, а виолончелист Борис Андрианов и актер Павел Деревянко прочитают веселые рассказы Аверченко и Тэффи, в сопровождении музыки разных жанров: от Баха до "Чижика-пыжика". 3 ноября фестиваль закроет дуэт "Кокора" - музыканты представят дебютный альбом "Красная нить" в рамках проекта Arkhangelsk Music Grant.

Arkhangelsk Music Search

В рамках фестиваля в Архангельске пройдет финал конкурса для молодых исполнителей современной музыки Arkhangelsk Music Search. Это первый на Русском Севере проект, который помогает свести талантливых исполнителей с ведущими представителями музыкальной индустрии. В этом году конкурс собрал 330 заявок от музыкантов cо всей страны. 27 октября проект откроет инди-рок-группа "Диктофон", играющая, как характеризуют сами музыканты, черно-белую музыку о жизни и любви.

В музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова будет проходить деловая программа для музыкантов и всех, кто интересуется развитием музыкальной индустрии. 29 октября состоится финальный шоу-кейс проекта AMS, в нем примут участие группы и исполнители из Элисты, Москвы, Архангельска и Санкт-Петербурга. Проект реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.

Еще одна составляющая Недель музыки - это международные Дни джаза, которые в этом году будут проходить в 41-й раз с 19 по 22 октября. Фестиваль закроют архангельские джазовые музыканты и проект Afro dite at Zoodepo (Москва - Ямайка). Angelique - молодая вокалистка из Ямайки, она известна исполнением регги, музыки своей родины, а также совместными выступлениями с Дэмиеном Марли (сыном Боба Марли) и американским вокалистом Лу Грэммом. На своих концертах Анжелик и Afro-Dite создают теплую атмосферу островов Карибского моря.