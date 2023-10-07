В Москве пройдет Всероссийский форум иллюстрации

В программу форума вошли дискуссии, лекции, круглые столы, тематические мастер-классы и выставки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Всероссийский форум иллюстрации, который станет первой крупной площадкой, где будет представлен широкий диапазон отечественных достижений в области книжной графики и дизайна, откроется в субботу в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ), сообщили в пресс-службе учреждения.

"Проводя форум иллюстраторов, мы хотим подчеркнуть важность и значимость работы художника в контексте детского книгоиздания. Наряду с классиками отечественной иллюстрации - Виктором Чижиковым, Николаем Устиновым, Борисом Диадоровым, Евгением Мониным - имена молодых художников должны стать известны издателям и, соответственно, читателям. Нужно, чтобы родители начали выбирать детские книги в том числе и с учетом их художественного оформления", - привели в пресс-службе слова директора РГДБ Марии Веденяпиной.

Форум РГДБ и ассоциации "Растим читателя" пройдет в течение двух дней - 7 и 8 октября - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Поскольку нынешний год в России объявлен Годом педагога и наставника, тематический акцент форума сделан на взаимодействии традиции и современности, диалоге между поколениями и художественными школами, между мастерами и учениками.

В программу форума вошли дискуссии, лекции, круглые столы, тематические мастер-классы и выставки. Так, в первый день в РГДБ состоится дискуссия "Классика vs современность. Как художнику найти свой стиль", в которой примут участие художники-педагоги Ольга Монина, Евгений Подколзин, Андрей Кортович, Анастасия Архипова и Николай Лаврухин, а также студенты и выпускники художественных учебных заведений. На круглом столе "Комикс, манга, графический роман. Такие похожие, но все-таки разные" художники и специалисты по современным визуальным жанрам и форматам обсудят их основные направления и тенденции.

Большая выставочная программа объединит работы студентов, выпускников и преподавателей ведущих художественных вузов России - Института графики и искусства книги им. Фаворского Московского Политеха, Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица и Института бизнеса и дизайна. Отдельная экспозиция, организованная совместно с Международным независимым фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы "МОРС", посвящена работам художников и дизайнеров книги из Бурятии, Татарстана, Удмуртии, Мурманской, Калининградской и Вологодской областей.

Все экспозиции, открытые в рамках форума, будут работать в РГДБ до 15 ноября. С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.