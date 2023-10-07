На телеканале "Матч ТВ" выходит второй сезон мультсериала "Команда Матч"

В продолжении истории появится новый персонаж

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьера второго сезона спортивного мультсериала "Команда Матч" состоится в субботу на телеканале "Матч ТВ". В продолжении зрителей ждет знакомство с новым героем, сообщили ТАСС в пресс-службе анимационной студии "Ярко" со ссылкой на ее генерального директора и генерального продюсера Альбину Мухаметзянову.

"Команда Матч" продолжает завоевывать любовь зрителей и расширять свое присутствие. Во втором сезоне поклонников сериала ждут увлекательные истории, неожиданные сюжетные повороты, и, конечно же, много спорта. А еще - новый персонаж, который, уверена, полюбится каждому. Он раскроет с новой стороны характеры уже знакомых героев, и возможно, изменит ваше представление о некоторых из них", - сказала она.

Во втором сезоне героев из команды "Матч" ждут отборочные соревнования на Зверокубок. В работе над новыми сериями к создателям проекта присоединились шоураннеры Наталья Тихомирова ("Сказочный патруль", "Умка") и Савва Голубков ("Зебра в клеточку", "Простоквашино").

Премьера первого сезона проекта состоялась в сентябре 2022 года. На сегодняшний день сериал транслируется на телеканалах "Матч ТВ", "ТипТоп" и "Супергерои", доступен к просмотру в российских онлайн-кинотеатрах, видеохостингах Rutube и YouTube, а также в видеовитрине VK.