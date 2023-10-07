Театр классического балета поставит новый спектакль о Пушкине

Оригинал постановки представили еще в 1979 году

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (ГАТКБ) планирует новую постановку спектакля о поэте Александре Пушкине, оригинал которого был поставлен в 1979 году. Об этом рассказал управляющий творческим коллективом ГАТКБ Сергей Белорыбкин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

"Сейчас Наталия Дмитриевна [Касаткина, художественный руководитель театра] планирует и уже начинает заниматься вплотную возобновлением балета "Пушкин", к которому мы очень серьезно подходим", - сказал Белорыбкин.

Спектакль "Пушкин. Размышления о поэте", премьера которого состоялась в 1979 году, был поставлен на музыку вокально-поэтической симфонии Андрея Петрова и высоко оценен театральными критиками. Либретто, в которое вошли стихи Александра Пушкина, написали Наталия Касаткина и Владимир Василев.

По словам Касаткиной, новый спектакль получит название "Пушкин. Сны после жизни" и сохранит основные элементы изначальной постановки, при этом концепция будет новой. Особое внимание уделят аутентичности костюмов. Основа сюжета - биография Александра Пушкина и лирическая линия дочери Жоржа Шарля Дантеса, которая восхищается стихами русского поэта.

"Премьера, я думаю, сначала будет в Петербурге, а потом уже в Большом театре на Малой сцене", - поделилась планами Касаткина.