"Современник" представит премьеру по новому роману Водолазкина

Роли в спектакле исполнят Семен Шомин, Евгений Шишкин, Анастасия Кутявина, Вероника Амирханова и другие

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля Сергея Тонышева "Чагин" по новому роману Евгения Водолазкина состоится на Другой сцене Московского театра "Современник", сообщила пресс-служба театра.

"Мы пожертвовали какими-то главами, какими-то частями этого романа, но попытались создать свой язык", - сказал Тонышев журналистам перед премьерой.

Режиссер рассказал, что давно знаком с романами Водолазкина. "Жил с этими романами и желанием понимать всю сущность языка Евгения Германовича и темы, которые он предлагает для диалога. Хотелось его делать. Но это, конечно, особенная история", - отметил Тонышев. По его словам, роман позволяет посмотреть на жизнь с позиций людей разного возраста, молодым людям интересно представить себя в будущем и оценить, упускают ли они что-то в своей жизни сейчас из-за амбиций или характера.

Идея постановки возникла у режиссера в ходе лаборатории "Хочу как О. Н.", стартовавшей в "Современнике" в прошедшем сезоне. Согласно сюжету, главный герой Исидор Чагин наделен феноменальной памятью. Использовать такой дар во благо умеют далеко не все, и Чагин невольно оказывается заложником собственной сверхспособности. В спектакле заняты Семен Шомин, Евгений Шишкин, Анастасия Кутявина, Вероника Амирханова, Ефим Белосорочка, Иван Новиков, Илья Лыков, Максим Теняков, Анатолий Кормановский.

Актеры о ролях

Семен Шомин, который играет Исидора Чагина, назвал работу над этой ролью "актерским счастьем". "Мы сначала видим его старым, умирающим, разваливающимся стариком и дальше наблюдаем молодость и огромный путь героя - от начала до конца своих дней. <…> Он и старый, и молодой, и средних лет", - рассказал актер.

Илья Лыков, предстающий в образе Эдварда Грига, отметил, что его персонаж поначалу считает Чагина скучным интровертом, но потом раскрывает для себя Исидора, ощущает его стрежень и находит свои смыслы в его отношении к жизни.

Сергей Тонышев - выпускник мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. Ставил спектакли в МХТ им. Чехова, РАМТе, МТЮЗе, Коми-Пермяцком национальном драматическом театре и на других площадках. Выпустил несколько постановок в качестве хореографа.