Новый фильм Антона Бильжо выйдет в кинотеатрах и на Start

Дату премьеры картины "Невидимый мой" в онлайн-кинотеатре пока не определили

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Премьера фильма "Невидимый мой" Антона Бильжо ("Амбивалентность", "Лебединое озеро") запланирована в онлайн-кинотеатре Start, однако даты пока нет. Соавторами фильма стали ученые-физики, некоторые из них снялись в эпизодах, рассказал режиссер ТАСС.

Фильм впервые был показан в конкурсной программе фестиваля "Маяк". По сюжету физик - муж главной героини - исчез после одного из своих экспериментов много лет назад, но она верит, что он остался рядом, но стал невидимым. Его обеденный стул всегда свободен, стол накрывается на четверых (у героини двое детей), а от романтических связей она отказывается. Наукоград, в котором они живут, скоро ликвидируют, и ей нужно сделать выбор - остаться с "невидимым мужем" или уехать.

"Должно выйти на Start. Мы очень ждем этого. Офлайн-прокат, думаю, тоже будет обязательно", - сказал режиссер. По словам Бильжо, на протяжении съемок ученые-физики принимали активное участие, корректировали сценарий.

"Трое мужчин (в эпизоде фильма - прим. ТАСС), которые обсуждают возможность существования черной дыры, куда исчез человек, они все настоящие физики, которые живут в Протвино. Физики - удивительные люди, они фантазируют лучше, чем сценаристы и режиссеры. Они предлагали такие варианты, которых у меня даже не было в голове. Сейчас физика такова, что очень тесно сплетается с философией. Мы в процессе очень много корректировали, потому что физики добавляли, мы переписывали очень много. То есть они такие соавторы полноценные", - рассказал он.

По словам Бильжо, сюжет этого фильма он придумал 15 лет назад, все это время он периодически дорабатывался.

О фестивале

Кинофестиваль "Маяк" проходит в Геленджике с 5 по 9 октября. Организатором выступает фонд "Кинопрайм". Гостям фестиваля представят 11 картин, а жюри предстоит выбрать победителей в семи номинациях - "Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм", "Лучшая работа режиссера", "Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".

Жюри "Маяка" возглавил создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", как ранее рассказали организаторы.