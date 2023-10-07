Ее представят в Государственном музее А. С. Пушкина

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В Государственном музее А. С. Пушкина в Москве 13 октября откроется выставка "В поисках цвета". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина на Арбате откроется выставка "В поисках цвета". Гости смогут увидеть портреты, натюрморты и пейзажи художника Антона Лобова. <…> Выставка будет работать с 13 октября до 5 ноября. Увидеть ее можно в дни работы пространства. Больше о мероприятии можно узнать по телефону: +7 495 637-56-74", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Антон Лобов окончил Пензенское художественное училище, совершенствовался в мастерской классического пейзажа, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, участвовал в выставках и пленэрах в России и за рубежом. Творчество художника объединяет в себе традиции академической европейской живописи и школы русского импрессионизма XX века.