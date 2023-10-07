В России в ноябре пройдет первое награждение премией за лучшие диалоги в кино

Его проведут 30 ноября в Москве

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Писатель Александр Цыпкин и продюсер Александр Акопов объявили о создании премии за лучшие диалоги в российском кино. Первая церемония награждения пройдет 30 ноября в Москве, рассказал писатель на деловой сессии кинофестиваля "Маяк".

В премии будет несколько номинаций - "Лучший комедийный диалог", "Лучший сценарный дебют", "Лучший диалог с самим собой", "Лучшие диалоги в сериале" и другие. Цыпкин отметил, что это первая подобная премия в России.

"В ноябре открывается премия за лучшие диалоги в российском кино. В Театре имени Ермоловой 30 [ноября] пройдет. <…> Все равно фильм запоминают по мемам, по сценам", - рассказал он.

По словам Цыпкина, в состав жюри премии войдут писатели и журналисты Сергей Минаев и Алена Долецкая, актер Николай Фоменко, ученая и писательница Татьяна Черниговская и стендап-комик Евгений Чебатков.

В совет премии вошли, в том числе, народные артисты РФ Константин Хабенский и Олег Меньшиков.