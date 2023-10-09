В Петербурге на выставке представили артефакты времен Великой французской революции

На экспозиции посетители смогут увидеть книги, документы, брошюры, альбомы, архивные документы и газеты конца XVII века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Выставка "Французское наследие Государственного Музея Революции" открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Как рассказала ТАСС хранитель фонда редкой книги музея и один из кураторов выставки Елена Андрианова, посетители смогут увидеть документы, книги, брошюры и газеты конца XVII века.

"Французская революция зиждилась на печатном слове - издавалось очень много различной печатной продукции. На выставке представлено достаточно большое количество оригинальных книг, газет, брошюр, альбомов и архивных документов того времени. Есть даже ассигнации, которые выпускали во Франции в 1794-1796-х годах", - поделилась Андрианова.

По ее словам, среди экспонатов, например, есть работа Жака Неккера, швейцарского банкира, служившего казначеем при дворе Людовика XVI, в которой он детально объясняет предложенные им финансовые реформы, к которым король, однако, не прислушался. Также присутствуют документы, отмечающие события, предшествующие взятию Бастилии, документы, рассказывающие об эмиграции французского дворянства, альбомы с большим количеством гравюр в разных переизданиях, книги, из главных участников тех событий - Наполеону и многое другое. Куратор также подчеркнула, что многие книги принадлежали декабристам и содержат соответствующие экслибрисы.

Тем не менее, по ее словам, выставка посвящена не самому событию, а собранной коллекции, которую сотрудники музея начали собирать еще в 1920-х годах. Именно поэтому открылась она в особенный для музея день - в день его рождения.

"Мы не рассказываем о событии, мы говорим о коллекции. Как она создавалась, какие материалы собирали, кто работал над ней, как работал", - подчеркнула куратор.

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и прочее.