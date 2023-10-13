Любимова заявила, что без Марка Захарова невозможно представить историю российского театра

Выставка посвященная народному артисту СССР пройдет в РОСИЗО

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Имя народного артиста СССР Марка Захарова вписано в историю российского кино и театра, его произведения всегда узнаваемы и актуальны. Такое мнение высказала министр культуры России Ольга Любимова на открытии выставки, посвященной 90-летнему юбилею режиссера.

Выставка открылась в РОСИЗО, для широкого посещения она станет доступной 14 октября, на ней представят в том числе личные вещи Захарова.

"Нам очень важно, что РОСИЗО так трепетно [подготовил] совместно с Бахрушинским музеем, ГИТИСом, вместе с [дочерью режиссера, актрисой] Александрой Марковной Захаровой, которая представила часть уникального семейного архива, сохранив его для всех. <…> Для нас всех важно имя Марка Анатольевича Захарова. Важно, чтобы оно не забывалось, чтобы была возможность приводить сюда студентов, всех, кто любит театр, любит кино. Без имени Марка Анатольевича Захарова представить себе историю отечественного театра, отечественного кино и преподавания в творческих вузах невозможно", - сказала министр, добавив, что "произведения Марка Анатольевича вечно актуальные, вечно узнаваемые".

Любимова отметила, что порой люди, которые цитируют любимых героев из его классических постановок золотой коллекции Госфильмофонда, забывают, что это "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо". "Это стало частью нашей жизни", - сказала министр культуры РФ.

Экспозиция получила название "Марк Захаров. Формула мастера", оно отсылает к фильму режиссера "Формула любви". В ней представлены материалы из личного архива его дочери Александры Захаровой, из архивов Театра сатиры, Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", киноконцерна "Мосфильм", друзей и соратников режиссера. В состав выставочного проекта также войдут уникальные предметы из фондов РОСИЗО, ГИТИСа и Бахрушинского музея. В оформлении выставки участвовали студенты одного из ведущих театральных вузов страны.