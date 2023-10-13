Ансамбль Александрова дал концерт, посвященный своему 95-летию

Он прошел в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова отпраздновал 95-летие концертом в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в Минобороны России.

"13 октября 2023 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный концерт дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды Академического ансамбля песен и плясок Российской Армии имени А. В. Александрова, посвященный 95-летию со дня образования коллектива. В программе "Музыка, Родина, Честь" в исполнении солистов, хора и оркестра прозвучали самые известные и любимые соотечественниками произведения из "золотого фонда" ансамбля - военно-патриотические и народные песни, в которых отражаются исторические вехи нашей страны, победы и подвиги Красной, Советской, Российской армии", - сообщили в Минобороны.

Уточняется, что украшением программы стали яркие танцевальные номера. Программа концерта разделили на блоки: о Великой Отечественной войне, русские народные песни и пляски, самые известные в мире произведения, классические арии.

"Сегодняшняя программа - особенная, в прологе мы исполнили произведения о героях гражданской войны, ведь именно с них начиналась творческая летопись ансамбля в 1928 году", - приводятся в сообщении слова начальника ансамбля - художественного руководителя полковника Геннадия Саченюка.

Поздравить александровцев пришли Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н. С. Надеждиной, народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр "Русская песня", народный артист России Олег Газманов, заслуженный артисты России Денис Майданов, Сергей Волчков, Мария Воронова и Глеб Матвейчук.

Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года - день, когда состоялось первое выступление коллектива в Центральном доме Красной Армии имени М. В. Фрунзе. Тогда в составе было всего 12 артистов. Но уже к середине 1930-х годов численность артистов ансамбля возросла до 300 человек, а его известность вышла далеко за пределы страны.