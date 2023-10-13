В пермском ТЮЗе представили мюзикл по "Войне и миру" Толстого

Постановка идет около трех часов

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Премьера музыкальной драмы "Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой" в постановке петербургского режиссера Натальи Индейкиной состоялась в пермском Театре юного зрителя (ТЮЗ), передает корреспондент ТАСС с премьеры.

"Хотелось эту историю рассказать не только о духовном становлении героев, но и о любви к своей стране. <...> Именно сейчас об этом нужно говорить и говорить громко о любви к своей стране, своему народу, совершенно уникальному, претерпевающему всевозможные трудности", - рассказала журналистам Наталья Индейкина.

Идея поставить мюзикл по "Войне и миру", по словам режиссера-постановщика, пришла в голову художественному руководителю пермского ТЮЗа Константину Яковлеву. Как отметила Индейкина, мюзикл в данном случае стал своего рода попыткой "воспитать синтетического актера". При этом состав пермского ТЮЗа, по словам Индейкиной, поразил своей полнотой.

Мюзикл идет около трех часов, но за это время раскрывает основные сюжетные линии романа Льва Толстого. Главный же акцент ставится на истории Наташи Ростовой. Постановка начинается с ее первого бала, когда еще совсем юная графиня впервые попадает в высокое светское общество, с этого момента ее судьба стремительно меняется. Постановка включает сцены не только мирной жизни, но и войны, которая неизбежно влияет на судьбу каждого из героев. "Очень контрастные перед нами стояли задачи: с одной стороны - бал, с другой - война. Это было трудно эмоционально и душевно. У нас нет балета, нет хора, нет массовки, у нас персонажи, которые берут на себя все эти функции. Поэтому и французские солдаты, и русские солдаты, и слуги, и люди на балу - это практически одни и те же исполнители, по принципу "все играют всех", - отметила режиссер по пластике Татьяна Безменова.

В спектакле используется минимальное количество декораций, несмотря на пафос 19 века, а акцент сделан на аутентичных костюмах того времени. Также немаловажную роль в постановке играет работа со светом и видеорядом, который транслируется не только на экран-занавес, но и на стены зрительного зала, создавая эффект полного погружения в происходящее на сцене.

Пермский ТЮЗ расположен в здании, построенном на рубеже 19-20 веков. Это один из самых заметных памятников архитектуры Перми, созданный архитектором Александром Турчевичем. ТЮЗ появился в этом здании в 1964 году и был одним из известных молодежных театров России. Сейчас в Перми завершается строительство новой сцены театра. Будущий театральный комплекс объединит два памятника архитектуры - дом Любимовой (действующая сцена) и бывшее здание уездного земства (новая сцена). По данным театра, это будет один из самых технически оснащенных театральных центров города.