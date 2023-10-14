Малый театр представит премьеру спектакля "Капитанская дочка"

Показы пройдут 14 и 21 октября, 5 и 12 ноября на Сцене на Ордынке

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьера постановки Станислава Сошникова "Капитанская дочка" по Александру Пушкину состоится в Малом театре, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Береги честь смолоду - в наше время это одна из самых актуальных пословиц. История молодого человека, который идет на все, ввязывается в любые неприятности, в любые опасности ради того, чтобы сохранить свою любовь, для нашего времени очень нетипичная. И в эти понятия хотелось бы вовлечь наших зрителей уже всех поколений", - сказал журналистам перед премьерой режиссер.

Он назвал это произведение одним из лучших приключенческих романов человечества, который остро отзывается в настоящее время. "Такого звенящего в сегодняшнем дне текста сложно найти. Буквально каждая фраза, каждая реплика - очень сегодняшние", - добавил Сошников. Постановщик надеется, что спектакль вызовет у молодых зрителей интерес к повести Пушкина и напомнит им о понятиях, которые писатель транслирует через свои произведения, позволит говорить с молодым поколением о смелости, верности долгу и себе. При этом создатели спектакля старались как можно дальше отойти от "наставительного тона в адрес зрителей" и выстроить диалог в современных ритмах, отметил режиссер.

В 2024 году Россия отмечает 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.

Роль Петра Гринева исполнит Максим Путинцев, пополнивший труппу в этом сезоне, в образе императрицы Екатерины II на сцену выйдет народная артистка России Светлана Аманова. Также в постановке заняты Алексей Коновалов (Савельич), Александр Волков (Пугачев), Максим Хрусталев (Швабрин), Алина Колесникова (Маша), заслуженный артист России Александр Титоренко (Иван Кузьмич), Алена Колесникова (Василиса Егоровна). Художником-постановщиком спектакля выступила Мария Утробина.

Максим Путинцев рассказал ТАСС, что это в том числе история про взросление молодого человека. "Мой герой просто был вынужден повзрослеть, стать мужчиной за короткий промежуток времени, причем таким жестким способом. Просто увидел жизнь, какова она есть", - отметил артист. Он считает, что такой типаж приближен к современному поколению. Премьерные показы пройдут 14 и 21 октября, 5 и 12 ноября на Сцене на Ордынке.