Народный артист России отметил, что "если бы в нашем сложном мире люди понимали бы друг друга так же, как понимают друг друга музыканты мира, то этот мир был бы прекрасным"

ШАНХАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев надеется, что конфликты в мире уступят место спектаклям и концертам.

"У музыки нет границ. Если так можно сказать, то у музыки нет барьеров. Если китайские музыканты выступают в России, в США или во Франции, то они не нуждаются в переводе, переводчик не нужен. Если бы в нашем сложном мире люди понимали бы друг друга так же, как понимают друг друга музыканты мира, то этот мир был бы прекрасным. Но, к сожалению, сегодня мы живем в очень тревожное время", - сказал маэстро, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в Шанхае в преддверии открытия оперно-симфонической части самых масштабных гастролей Мариинского театра в Китае.

Он также выразил надежду на то, что ведущие политики всего мира будут слышать друг друга так же, как друг друга слышат музыканты и публика, которая любит этих музыкантов. "Надеюсь, что мы все будем жить в мире, в котором страшные конфликты уступят место в том числе спектаклям и концертам. Всегда лучше жить в мире, и музыканты умеют этот мир поддерживать", - заявил Гергиев.

Гастроли в Китае

Гастроли Мариинского театра в Китае открылись 10 октября в Национальном центре исполнительских искусств Пекина жемчужиной русского балетного искусства "Лебединое озеро" Петра Чайковского. До 5 ноября оперная и балетные труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Пекине, Шанхае, Нанкине, Харбине, Тайюане и Чжухае.

В Шанхае 16 октября начнется показ знаменитой тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга". В конце предыдущего сезона в Санкт-Петербурге были представлены новые сценические версии первых двух опер монументальной эпопеи - "Золото Рейна" и "Валькирия". Автором концепции обновления выступил Гергиев.

Именно в Шанхае состоится премьера обновленных сценических версий третьей и четвертой опер тетралогии - "Зигфрид" и "Гибель богов". Спектакли грандиозной саги немецкого композитора покажут на сцене Большого театра Шанхая 16, 18, 20 и 22 октября.

Гергиев напомнил журналистам, что именно в Шанхае коллектив театра провел свой первый концерт в Китае в 1998 году. "Конечно, мы постараемся выступить с оперой "Кольцо нибелунга" как можно сильнее, чтобы любители оперы здесь, в Шанхае, и все, кто хотел в рамках Шанхайского фестиваля увидеть спектакли, получили большое удовольствие", - сказал он, добавив, что особенно интересно будет показать в Шанхае две последние части оперы, которые станут премьерой.

Это уже третий приезд коллектива Мариинского театра в Китай с начала года.