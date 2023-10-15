Тверская филармония впервые выступит на сцене Мариинского театра

Артисты 26 октября представят в Санкт-Петербурге программу "Великие итальянцы"

ТВЕРЬ, 15 октября. /ТАСС/. Тверская академическая областная филармония впервые за свою почти 90-летнюю историю даст концерт в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Артисты 26 октября выступят с программой "Великие итальянцы", сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Впервые Тверская академическая областная филармония выступит на сцене Мариинского театра. Концертную программу "Великие итальянцы" 1 октября на открытии 54-го фестиваля "Музыкальная осень в Твери" тверская публика приняла очень тепло, и мы надеемся произвести впечатление и на петербургских слушателей", - сказали в пресс-службе.

В филармонии уточнили, что на сцене Мариинского театра выступят Губернаторский камерный оркестр "Российская камерата", Губернаторский камерный хор "Русский партес", а также солисты - лауреаты международных конкурсов, в их числе - скрипачки Анна Мильтонян, Ирина Евдокимова, виолончелистка Александра Селиверстова и органист Игорь Белоконь.

В первом отделении концертной программы прозвучат сочинения итальянских композиторов Арканджело Корелли и Антонио Вивальди, во втором - артисты исполнят выдающееся произведение Джованни Баттиста Перголези "Stabat Mater" в версии для солистов, смешанного хора, камерного оркестра и органа. "Выступление на одной из лучших музыкальных площадок мира - задача, безусловно, ответственная, но мы твердо уверены, что творческий коллектив Тверской академической областной филармонии готов к выходу на прославленную сцену Мариинского театра", - сказал ТАСС директор-художественный руководитель филармонии, заслуженный артист России Владимир Белов.

Тверская филармония была основана 26 октября 1936 года. В стенах филармонии проходят Международный фестиваль имени И. С. Баха и Международный конкурс молодых оперных певцов имени С. Я. Лемешева.