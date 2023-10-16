Рукописи Второго фортепианного концерта Рахманинова представят на выставке в Третьяковке

Всего в экспозицию вошли более 30 произведений живописи, документальные материалы, фотографии и личные вещи композитора, художественные и видеоинсталляции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Картины Репина, Васнецова, Кандинского и рукописи концерта для фортепиано с оркестром №2 композитора Сергея Рахманинова покажут на выставке в Третьяковской галерее 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

"Среди наиболее ярких экспонатов выставки - рукописи знаменитого Второго фортепьянного концерта, Вокализа и других произведений, а также живописные полотна художников Репина, Васнецова, Коровина, Бёклина, Кандинского, Саврасова, Куиджи из собраний Музея музыки, Эрмитажа, Третьяковской галереи и уникальные фрески из Новгородского музея-заповедника", - рассказали в пресс-службе.

Всего в экспозицию вошли более 30 произведений живописи, документальные материалы, фотографии и личные вещи композитора, художественные и видеоинсталляции.

В выставке участвуют работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи, Российского национального музея музыки, Государственного Эрмитажа, Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, Нижегородского государственного художественного музея и Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Проект создан к 150-летию со дня рождения русского композитора. Он продлится с 27 октября по 28 января.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.