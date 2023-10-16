В Петербурге представили архивные фотографии о работе физика-ядерщика Курчатова

Часть экспозиции посвятили современным направлениям работы НИЦ "Курчатовский институт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Выставка "Коды Курчатова", приуроченная к 120-летию со дня рождения выдающегося советского физика-ядерщика Игоря Курчатова, открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Как рассказала ТАСС начальник управления по культурно-просветительской деятельности НИЦ "Курчатовский институт", кандидат исторических наук Ирина Федосеева, петербуржцы смогут увидеть архивные фотографии из жизни и научной деятельности ученого, многие из которых представлены впервые.

"На стендах выставки представлены различные фотографии, многие из которых экспонируются впервые. Их свыше 20. Некоторые относятся к периоду работы Игоря Курчатова в Ленинградском физико-техническом институте в 1926-1930-х годах. Также посетители впервые познакомятся и с фотографиями из ведомственного архива Курчатовского института - речь идет об изображении научных установок и людях, которые их создавали в Институте атомной энергии в 1950-1970-е годы", - сказала Федосеева

Она также подчеркнула, что выставка затрагивает и еще одного выдающегося физика, которого нередко называют "отцом" ядерной бомбы - Анатолия Александрова. На выставке представлены редкие фотографии ученого из семейного архива, которые были переданы в институт его сыном Петром. Отдельная часть выставки посвящена современным направлениям работы НИЦ "Курчатовский институт", наследникам знаменитой Лаборатории №2, 80-летию которой также посвящена выставка. В нее входит раздел "Наука - это красиво", в которой запечатлен процесс работы ученых в лабораториях и на исследовательских установках.

Познавательным бонусом стала тематическая викторина, которую специально для выставки подготовили сотрудники музейно-выставочного центра "Россия - моя история". Поучаствовать может любой - достаточно отсканировать QR-код на афише.