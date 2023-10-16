Ремонт Владимирского драмтеатра после пожара намерены завершить к началу 2024 года

Открыть учреждение культуры планировали в сентябре, однако этого не произошло из-за трудностей с поставками оборудования

ТАСС, 16 октября. Окончание ремонта Владимирского драмтеатра, которое планировалось в сентябре, сдвинулось на конец года из-за трудностей с поставками оборудования. Об этом сообщил в понедельник на брифинге журналистам министр архитектуры и строительства региона Александр Батурин.

"Техническая готовность - под 80%. Планируем сдать объект к концу года. В контракте обозначен срок - начало 2024 года", - цитирует Батурина пресс-служба регионального правительства.

Открыть театр планировалось в более ранние сроки, однако задержки появились из-за трудностей с поставками оборудования. "Сейчас в активной фазе работы по монтажу системы отопления. В ближайшее время планируем пуск тепла, что позволит продолжить выполнение запланированных видов работ внутри. Ведется устройство сцены, монтаж оборудования, потолков, подвесных светильников", - отметил Батурин.

Как сообщал ранее в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев, работы по восстановлению после пожара здания Владимирского академического театра драмы планировалось завершить к сентябрю 2023 года.

Пожар в здании театра произошел 29 июня 2020 года. Возгорание началось во время электромонтажных работ, были серьезно повреждены недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.

Драмтеатр был основан в 1848 году актером Иваном Лавровым, который убедил губернатора Донаурова в том, что театр жизненно необходим каждому городу. В труппу театра в разные годы входили известные актеры театра и кино Евгений Евстигнеев, Александр Дедюшко. В последние годы театр известен своими резонансными постановками, в частности, спектаклем "Молодая гвардия", гастроли которого прошли в ДНР и ЛНР и Сирии. Кроме того, на владимирской сцене поставили последний прижизненный спектакль по произведениям Евгения Евтушенко "На стыке времен".