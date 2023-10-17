В "Крокус Сити Холле" пройдет концерт в память о Шатунове

Бывшему солисту группы "Ласковый май" в 2023 году могло бы исполниться 50 лет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Концерт памяти бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, которому в этом году могло бы исполниться 50 лет, состоится 17 октября в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"17 октября в "Крокус Сити Холле" пройдет вечер памяти "Здесь был Юра", - говорится в сообщении. Отмечается, что в трибьют-концерте примут участие артисты Сергей Жуков, Shaman, Игорь Крутой, Алсу, Лариса Долина, Дмитрий Маликов и многие другие. Они исполнят песни из репертуара Шатунова.

В пресс-службе также рассказали, что во время шоу впервые публике будут продемонстрированы "эксклюзивные видеокадры закулисной жизни из личного архива Юры Шатунова", а также отметили, что почтить память приедет семья Шатунова - его супруга и дети.

В роли ведущих вечера выступят Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

Об артисте

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в поселке Пятки Башкирской АССР. В 11 лет остался без матери и через год был оформлен в детский дом поселка Акбулак, а затем переведен в школу-интернат № 2 города Оренбурга. С 1986 по 1991 год был солистом группы "Ласковый май". Коллектив получил широкую известность благодаря хитам "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь". Артист ушел из жизни в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.