В Барнаул в 2024 году впервые привезут картины Николая Рериха

Планируется представить 92 произведения искусства

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Подлинные картины Николая Рериха впервые привезут в Барнаул к 150-летнему юбилею российского художника. Планируется представить 92 произведения искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Алтайского края.

"Основные юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Николая Рериха пройдут в Барнауле в апреле и октябре следующего года. В Барнаул впервые привезут 92 подлинных картины художника из Музея народов Востока (г. Москва)", - сообщили в ведомстве.

Также анонсирована и большая научно-практическая конференция, филармоническая программа, пленэры алтайских художников, выставка картин учеников Рериха и другие мероприятия.