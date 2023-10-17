Долина и Лепс выступят на концерте к 100-летию со дня рождения Исаака Шварца

Он пройдет в Государственном Кремлевском дворце 3 ноября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения советского и российского композитора, народного артиста России Исаака Шварца, пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 3 ноября. В нем примут участие артисты Лариса Долина, Григорий Лепс и многие другие, сообщила пресс-служба организаторов.

"3 ноября в Государственном Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится праздничный гала-концерт, посвященный столетию [со дня рождения] композитора Исаака Шварца", - говорится в сообщении. Отмечается, что он станет главной частью всероссийского фестиваля "Музыкальная вселенная Исаака Шварца", который открылся 13 мая и продлится по 27 января 2024 года.

На сцене ГКД выступят артисты Лариса Долина, Григорий Лепс, Альбина Шагимуратова, Иван Бессонов, Зара, Алсу и другие. В концерте также примут участие вокалисты Хора Даниловского монастыря. Вечер пройдет под сопровождение Российского национального оркестра (РНО), за дирижерский пульт встанет Павел Герштейн. В программу вечера войдут кинокомпозиции Шварца из многих известных и всеми любимых фильмов.

О композиторе

Шварц родился 13 мая 1923 года. Он является автором музыки более чем к 100 фильмам, в том числе "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Станционный смотритель", "Соломенная шляпка", "Мелодии белой ночи", "Братья Карамазовы" и другим. Также Шварц написал музыку более чем к 30 спектаклям. Композитор умер 27 декабря 2009 года в Ленинградской области.