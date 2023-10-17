Газманов выступит в Москве вместе с солистами Большого театра и Shaman

По словам артиста, программа включает новые композиции, которые еще нигде не звучали, блок песен, посвященных российским военным

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Певец, поэт и композитор, народный артист РФ Олег Газманов даст 28 октября концерт в московском "Крокус сити холле" по случаю 55-летия творческой деятельности. Вместе с ним выступят солисты Большого театра, Shaman и Родион Газманов, сообщил певец на творческой встрече в Москве.

"Я решил сделать выступление с Большим симфоническим оркестром, с хором, солистами Большого театра, с очень известным виолончелистом. Естественно, будет Родион Газманов. И будет еще у меня специальный гость - Shaman", - сказал народный артист.

По его словам, программа включает новые композиции, которые еще нигде не звучали, блок песен, посвященных российским военным. "В этом концерте тоже будет обязательно блок песен, которые я всегда посвящаю нашим воинам, которые сейчас бьются за то, чтобы мы могли мирно жить, собираться на концерты", - добавил певец.

Еще один концерт пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве (Калининградская область). Является автором и исполнителем многих популярных песен, в числе которых - "Эскадрон", "Морячка", "Есаул", "Бродяга", "Свежий ветер", "Офицеры", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни". Имеет звание народного артиста РФ (2001), награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Дружбы (2018).