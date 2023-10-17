"Снегирь" Бориса Хлебникова и "Межсезонье" Александра Ханта покажут во Франции

Russian Film Festival стартует в Каннах 23-24 октября, затем переместится в Вильфранш-сюр-Мер, Ментон и завершится в Биаррице 5 ноября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фестиваль Russian Film Festival, известный также как Дни российского кино за рубежом, пройдет в четырех французских городах с 24 октября по 5 ноября, сообщили в пресс-службе Роскино.

"С 24 октября по 5 ноября Франция будет принимать Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, посольства России во Франции и канцелярии РФ в Вильфранш-сюр-Мер. Russian Film Festival стартует в Каннах 23-24 октября, затем переместится в Вильфранш-сюр-Мер (27-29 октября), Ментон (30 октября-1 ноября) и завершится в Биаррице (3-5 ноября)", - говорится в сообщении.

В программу показов во Франции вошли "Снегирь" Бориса Хлебникова, "Межсезонье" Александра Ханта, "Похожий человек" Семена Серзина, "Скоро кончится лето" Яны Скопиной и триллер "Сестры" Ивана Петухова. "Интерес французской аудитории к российскому артхаусу всегда был высок, и новые работы российских режиссеров, несомненно, привлекут внимание французских синефилов", - отметили в Роскино.

Russian Film Festival - дни российского кино за рубежом, которые проводятся Роскино при поддержке Минкультуры с 2020 года. В 2020-2023 годах фестиваль прошел в 32 странах, собрав более 8,7 млн зрителей. Формат фестиваля включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия.