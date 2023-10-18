IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино

Зарубежная классика также популярна в кинопроизводстве РФ, отметили в пресс-службе цифровой биржи творческого контента

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уход большого числа зарубежных композиторов с российского рынка музыки для кинофильмов привел к росту популярности советских песен и русской классики среди создателей отечественных фильмов и сериалов. Об этом сообщает пресс-служба цифровой биржи творческого контента IPEX по результатам исследования сделок, заключенных на этой платформе.

"Уход с российского рынка киномузыки многих зарубежных композиторов не испугал ни режиссеров, ни музыкальных редакторов. Музыка советской эпохи стала настоящим трендом и активно используется в самых разнообразных кинопроектах. По-прежнему актуальной остается и российская классическая музыка", - рассказали в IPEX.

В качестве примера упомянуты песня "Прекрасное далеко" (фильм "Гостья из будущего") в сериале "Классная Катя", "Серенада Трубадура" (мультфильм "По следам бременских музыкантов") в сериале "Дылды", песни групп "Пламя", "Синяя птица", "Веселые ребята", "Цветы" и "Самоцветы" в сериале "Анка с Молдаванки 5 лет спустя". Отмечается популярность Анны Герман и Владимира Высоцкого: их песни звучат в сериалах "Переправа" и "Смерть манекенщицы".

Что касается классики, популярностью пользуются, в частности, Петр Чайковский и Арам Хачатурян. "Русский танец" из "Лебединого озера" Чайковского звучит в документальном фильме "Дети-сироты", музыка из его "Концерта для фортепиано с оркестром №2" - в сериале "Ивановы". "Танец с саблями" из балета "Гаянэ" Хачатуряна используется в сериале "Любовники", а "Сюита" из музыки к драме Михаила Лермонтова "Маскарад" - в сериале "Нулевой пациент".

Зарубежная классика также популярна в российском кинопроизводстве, отмечается в сообщении. Музыка из оперы "Орфей и Эвридика" Клаудио Монтеверди звучит в фильме "Поэт Никто", "17 лендлеров" Франца Шуберта - в сериале "Умная Маша". Активно используются в российских фильмах и сериалах и композиции современных российских авторов, добавили в пресс-службе.