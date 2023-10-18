В Ярославле финал конкурса "Новая песня" соберет исполнителей из восьми стран

В финале встретятся 80 участников

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Финал народного конкурса "Новая песня" состоится 1 ноября в Ярославле, конкурс объединил авторов и исполнителей из восьми стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Финал народного конкурса "Новая песня" пройдет в Ярославле. Он состоится 1 ноября в ДК имени А. М. Добрынина, а большой гала-концерт - 2 ноября в Концертно-зрелищном центре. В конкурсе приняли участие 416 песен на русском языке. В финале встретятся 80 участников", - говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие авторы песен из 206 городов России, а также из Эстонии, Казахстана, Азербайджана, Словакии, Германии, Южной Кореи и Кипра. Работы оценивались в пяти номинациях: "за Россию встанем вместе", "популярная эстрадная песня", "авторский фолк", "песня в стиле рок" и "шансон и романс". Финалисты до самого выхода на сцену не будут знать, кто стал победителем.

"Главная задача таких конкурсов - выявить самых талантливых, оказать им профессиональную поддержку, помочь создать творческие союзы между исполнителями и авторами, дать возможность исполнить свои композиции не только в узком кругу друзей, но и на большой сцене. Нам особенно приятно, что в финал вышла представительница нашего региона Евгения Старцева. Кроме того, Ярославский губернаторский симфонический оркестр выбрал несколько композиций участников конкурса и включил их в свой репертуар", - рассказала журналистам заместитель министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Награждать победителей будут лидер группы "Лесоповал" Александр Федорков, исполнители Олег Протасов, Сергей Рогожин, группа "Тутси", финалистка шоу "Голос 60+" Лариса Соловьева, а также заслуженная артистка Молдавии Алина Делисс. Также амбассадорами конкурса стали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.