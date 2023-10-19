Победивший на Каннском кинофестивале фильм "Анатомия падения" выходит в России

Режиссером картины выступила Жюстин Трие

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Психологический триллер французской постановщицы Жюстин Трие "Анатомия падения" - обладатель Золотой пальмовой ветви за лучший фильм 76-го Каннского кинофестиваля - вышел в российский прокат в четверг. Об этом сообщила кинопрокатная компания "Про: взгляд".

В центре сюжета успешная писательница Сандра Войтер, чья жизнь переворачивается после загадочной смерти ее мужа Самюэля в их шале недалеко от Гренобля. Первая версия - несчастный случай, но следствие также не исключает, что происшествие могло быть предумышленным убийством. Отсутствие улик делает главной подозреваемой супругу погибшего. Расследовать все обстоятельства и одновременно защищать Сандру в суде предстоит старому знакомому главной героини.

Мировая пресса и критики сравнивают "Анатомию падения" со "Сценами из супружеской жизни" Ингмара Бергмана, а также "Основным инстинктом" Пола Верховена. "Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос "Кто это сделал". Но я считаю, что это в большей степени картина о паре. Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка", - цитирует "Про: взгляд" режиссера фильма.

Главную роль в картине исполнила Сандра Хюллер - обладательница награды Европейской киноакадемии за роль в фильме Марен Аде "Тони Эрдманн", а также приза Берлинского кинофестиваля за роль в триллере "Реквием" Ханса-Кристиана Шмида. Героиня Хюллер в "Анатомии падения" - немка, для которой "родным" языком является английский, и ей не так просто изъясняться в суде на французском. Единственный свидетель - слабовидящий сын Даниэль в исполнении Мило Машадо Гранера, который является ключевым и решающим участником судебного процесса.

О фильме

"Анатомия падения" - обладатель "Золотой пальмовой ветви" за лучший фильм, которую картине присудило жюри Каннского кинофестиваля 2023 года во главе с режиссером Рубеном Эстлундом. Премьера во Дворце фестивалей в Канне сопровождалась 10-минутными аплодисментами. Фильм занял второе место в ежегодном рейтинге голосования кинокритиков за участников конкурсной программы, составляемой изданием Screendaily. При этом права на показ "Анатомии падения" в России "Про: взгляд" приобрели еще в 2022 году после прочтения сценария картины.

Жюстин Трие стала третьей женщиной, получившей главную каннскую награду, после Джейн Кэмпион за "Пианино" и Жюлии Дюкурно "Титан". Во Франции "Анатомию падения" посмотрели в кинотеатрах более 1 млн зрителей. Это лучший результат по кассовым сборам среди победителей Канн, начиная с 2008 года. Кроме того, бордер-колли Месси, сыгравший в "Анатомии падения" любимца семьи Снупа, получил премию Palm dog, которой на Каннском кинофестивале международные кинокритики награждают за лучшее выступление собаки. Трие заявила, что пес "был важной частью актерского ансамбля", а его персонаж "служит двойником погибшего мужа героини".