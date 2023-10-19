Умер игравший в "Каламбуре" Сергей Гладков

Актеру и комику было 60 лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Актер и комик Сергей Гладков, ставший известным благодаря ролям в юмористической программе "Каламбур", выходившей на российском телевидении на рубеже 1990-х и 2000-х годов, умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

По его информации, в последние годы актер болел. Сообщается, что его похороны состоятся 21 октября в Одессе.

Гладков родился в Харькове в 1963 году. В "Каламбуре" исполнял множество ролей, в частности, мужчины с длинными усами в рубрике "Деревня дураков", а также авиадиспетчера и миссис Бурпл в рубрике "Крутое пике".